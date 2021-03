Sanremo, la Rai torna all’attacco sulla Palombelli al Festival: Amadeus si fa scudo con la Botteri (Di martedì 2 marzo 2021) Stasera il Festival apre i battenti. Ufficialmente però: perché stando alle polemiche. Alle criticità. E agli scontri che si sono registrati nelle ultime settimane, Sanremo potrebbe considerarsi inaugurato già da tempo. Tra poche ore, però, una delle controversie più accese sulla kermesse a conduzione Amadeus, vale a dire la co-conduzione affidata a Barbara Palombelli, entra nel vivo. La giornalista in quota Mediaset sarà tra le protagoniste femminile sul palco accanto al presentatore e direttore artistico: e la polemica si rinfocola di nuova linfa. Ulteriore ardore critico. Si riaccende la polemica per la scelta di Amadeus della Palombelli a Sanremo Quando manca poco alla diretta dall’Ariston, dunque, si riaccende la fiamma del dissenso e delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Stasera ilapre i battenti. Ufficialmente però: perché stando alle polemiche. Alle criticità. E agli scontri che si sono registrati nelle ultime settimane,potrebbe considerarsi inaugurato già da tempo. Tra poche ore, però, una delle controversie più accesekermesse a conduzione, vale a dire la co-conduzione affidata a Barbara, entra nel vivo. La giornalista in quota Mediaset sarà tra le protagoniste femminile sul palco accanto al presentatore e direttore artistico: e la polemica si rinfocola di nuova linfa. Ulteriore ardore critico. Si riaccende la polemica per la scelta didellaQuando manca poco alla diretta dall’Ariston, dunque, si riaccende la fiamma del dissenso e delle ...

