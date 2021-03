Random: chi è, età, vero nome, carriera, canzoni, Instagram, chi è la fidanzata, Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, martedì 2 marzo, direttamente in collegamento da Sanremo, Random. Ma conosciamolo meglio! Random: chi è, età, carriera, Instagram Random è lo pseudonimo di Emanuele Caso, nato a Massa di Somma (Napoli) il 26 aprile 2001, a due anni però si è trasferito a Riccione, dove tanti anni dopo ha scoperto la musica rap. E’ attualmente considerato uno dei talenti emergenti più importanti della scena rap italiana. Il primo album, Giovane oro, esce nel 2018, prodotto da Zenit. Dopo mesi di ricerche Random abbandona l’autotune e con il suo produttore di fiducia fa uscire Chiasso. Nel 2019 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, martedì 2 marzo, direttamente in collegamento da. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,è lo pseudonimo di Emanuele Caso, nato a Massa di Somma (Napoli) il 26 aprile 2001, a due anni però si è trasferito a Riccione, dove tanti anni dopo ha scoperto la musica rap. E’ attualmente considerato uno dei talenti emergenti più importanti della scena rap italiana. Il primo album, Giovane oro, esce nel 2018, prodotto da Zenit. Dopo mesi di ricercheabbandona l’autotune e con il suo produttore di fiducia fa uscire Chiasso. Nel 2019 ...

