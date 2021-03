LaCastelliM5s : Grazie anche a @GiuseppeConteIT potremo rendere il @Mov5Stelle sempre più centrale nella vita politica, tenendo fed… - ManlioDS : Giuseppe #Conte ha accettato l’invito a riprogettare insieme il #M5S per renderlo sempre più centrale nella politi… - StepRN81 : RT @ilpost: Nella centrale di Fukushima sono state rimosse tutte le barre di combustibile nucleare usato da uno dei reattori - fuoripostoluogo : RT @ilpost: Nella centrale di Fukushima sono state rimosse tutte le barre di combustibile nucleare usato da uno dei reattori - ilpost : Nella centrale di Fukushima sono state rimosse tutte le barre di combustibile nucleare usato da uno dei reattori -

Ultime Notizie dalla rete : Nella centrale

Il Post

A spingere i listini sono state le nuove speranze riposte nei vaccini anti Covid, e in particolare nel monodose di J&J, ma anche la mossa della Bancaaustraliana, chetarda serata ...Ma il punto, come evidenzia l'Osservatorio, è che oggi siamo di fronte all' "opportunità ... Soprattuttopubblica amministrazione dove il sindacato è già in allerta in vista di un rinnovo ...La Tokyo Electric Power Co. (Tepco), la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, in Giappone, ha annunciato che domenica sono ...(Teleborsa) - Tassi fermi ai minimi storici in Australia. Come atteso, la Reserve Bank of Australia (Rba) ha mantenuto invariato il costo del denaro allo 0,10% dopo averlo ridotto di 15 punti ...