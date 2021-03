Milano, accoltella partner al culmine di una lite: 41enne fermato per tentato omicidio (Di martedì 2 marzo 2021) Questa notte a Milano i carabinieri di San Donato Milanese hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per il reato di tentato omicidio, un 41enne italiano residente a Milano, con precedenti di ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Questa notte ai carabinieri di San Donato Milanese hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per il reato di, unitaliano residente a, con precedenti di ...

Yogaolic : #Milano San Giuliano Milanese, accoltella il compagno al cuore e scappa: 41enne indagato per tentato omicidio. Video - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Milano, accoltella partner al culmine di una lite: 41enne fermato per tentato omicidio - leggoit : #Milano, accoltella partner al culmine di una lite: 41enne fermato per tentato omicidio - LaPresse_news : Milano, accoltella partner al culmine di una lite: 41enne fermato per tentato omicidio - oslaz : Milano, 41enne accoltella il compagno: arrestato per tentato omicidio -