Max Gazzé, il suo travestimento conquista l’Ariston (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Max Gazzé ci ha messo ancora una volta originalità e grande fantasia. Ecco qual è stato il suo travestimento a Sanremo 2021. Il travestimento sembra essere il vero e proprio mood di questa prima serata di Sanremo 2021. Infatti, dopo quanto fatto da Fiorello, che ha aperto questo Festival in versione un po’ Achille Lauro, Leggi su youmovies (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maxci ha messo ancora una volta originalità e grande fantasia. Ecco qual è stato il suoa Sanremo 2021. Ilsembra essere il vero e proprio mood di questa prima serata di Sanremo 2021. Infatti, dopo quanto fatto da Fiorello, che ha aperto questo Festival in versione un po’ Achille Lauro,

trash_italiano : ?????? Ordine esibizione big #Sanremo2021 PRIMA SERATA Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez… - IlContiAndrea : Domani canteranno (in ordine alfabetico) Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesc… - _the_jackal : Max Gazzé è invecchiato aspettando di cantare #Sanremo2021 - w0nderouskk : Preferiti fino adesso: Arisa Madame Francesca Michielin ft Fedez Max Gazzè (anche se dovrei leggermi il testo) #Sanremo2021 - Nosce_teipsum_ : RT @lasoralalla: Non mi ricordo mezza canzone so che Arisa e Noemi voci pazzesche, Aiello strilla e si dimena e parla di sesso e ibuprofene… -