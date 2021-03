Mascherine Ffp2, Sileri: Consiglio di Indossarle Sempre (Di martedì 2 marzo 2021) Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, parla delle Mascherine Ffp2 a Sky TG24. “Io Consiglio Sempre di indossare la mascherina Ffp2 laddove c’è più rischio, dove c’è più occasione di incontrare ... Leggi su youreduaction (Di martedì 2 marzo 2021) Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, parla dellea Sky TG24. “Iodi indossare la mascherinaladdove c’è più rischio, dove c’è più occasione di incontrare ...

