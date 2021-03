Juventus | Paratici | “Rosa ringiovanita | per chi non è di calcio conta solo vincere…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 2 marzo 2021) Dentro o fuori: lasi gioca moltissimo contro lo Spezia. Il cammino dei bianconeri, fino a questo momento, non è stato irreprensibile, come dimostrano i 10 punti di distacco dalla vetta. Il direttore sportivo Fabioanalizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo agli occhi di chi non è disempre evincere. Il risultatomoltissimo anche per noi, ma sappiamo che per raggiungerlo si devono fare certe cose, bisogna lavorare bene. Seguiamo questa idea, anche stasera sarà una partita come le altre e cercheremo di giocarla al massimo per portare a casa i tre punti. Siamo su questi livelli da undici anni, i cicli ne durano tre o quattro: abbiamo già cambiato per tre o quattro volte, e siamo sempre riusciti a vincere. ...