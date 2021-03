In carcere 21 anni anni dopo il reato, la moglie: “Punito un uomo onesto” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ma mio marito già molti anni fa ha capito di avere sbagliato. Quello che ha fatto durante questi 22 anni lo dimostra ampiamente. Metterlo in cella ora significa punire una persona onesta e la sua famiglia“. A parlare è Leonide Marziale, la moglie di Giuseppe Marziale, chiuso in carcere qualche mese fa per dei reati commessi nel 1999 e per i quali era stato giudicato colpevole. Deve scontare una pena di 11 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per associazione mafiosa e spaccio di droga, anche se nel frattempo ha cambiato totalmente “pelle”. La donna, che già aveva lanciato un video-appello affinché venisse presa in considerazione la vicenda del marito, ci ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ma mio marito già moltifa ha capito di avere sbagliato. Quello che ha fatto durante questi 22lo dimostra ampiamente. Metterlo in cella ora significa punire una persona onesta e la sua famiglia“. A parlare è Leonide Marziale, ladi Giuseppe Marziale, chiuso inqualche mese fa per dei reati commessi nel 1999 e per i quali era stato giudicato colpevole. Deve scontare una pena di 11, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per associazione mafiosa e spaccio di droga, anche se nel frattempo ha cambiato totalmente “pelle”. La donna, che già aveva lanciato un video-appello affinché venisse presa in considerazione la vicenda del marito, ci ...

