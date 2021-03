Fedez in lacrime dopo aver cantato con la Michielin. Mistero a Sanremo, cos'è accaduto dietro le quinte (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stavolta non è l'outfit a far parlare, ma un nastro tra le aste dei due microfoni. Fedez e Francesca Michielin tornano a cantare insieme. Alla fine dell'esibizione il rapper si commuove, sua moglie Chiara Ferragni che è in dolce attesa (dovrebbe partorire a giorni). Con il brano Chiamami per nome la Michielin torna sul palco dell'Ariston mentre per Fedez si tratta di un vero e proprio esordio, che probabilmente lo rende abbastanza teso. Nel pomeriggio di oggi, prima delle prove generali, Fedez è andato in tendenza sui social dopo aver pubblicato una foto con quattro iniziali: F. C. L. V. Potrebbe trattarsi dei nomi della sua famiglia: Federico, Chiara, Leone. Ma che la lettera “V“. Potrebbe essere l'iniziale del nome di sua figlia? Mistero. Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stavolta non è l'outfit a far parlare, ma un nastro tra le aste dei due microfoni.e Francescatornano a cantare insieme. Alla fine dell'esibizione il rapper si commuove, sua moglie Chiara Ferragni che è in dolce attesa (dovrebbe partorire a giorni). Con il brano Chiamami per nome latorna sul palco dell'Ariston mentre persi tratta di un vero e proprio esordio, che probabilmente lo rende abbastanza teso. Nel pomeriggio di oggi, prima delle prove generali,è andato in tendenza sui socialpubblicato una foto con quattro iniziali: F. C. L. V. Potrebbe trattarsi dei nomi della sua famiglia: Federico, Chiara, Leone. Ma che la lettera “V“. Potrebbe essere l'iniziale del nome di sua figlia?. Di ...

SanremoRai : “La grande storia banale Prima prosciughiamo il mare Poi versiamo lacrime Per poterlo ricolmare” @francescacheeks e… - TweetNotizie : Fedez in lacrime sul palco dell'Ariston, interviene Fiorello: «Stava per svenire» - LaStampa : #Sanremo2021 Pagelle Live: Arisa poteva fare di più; Fedez in lacrime - AlessioPecoraro : RT @alicetta: #Sanremo2021 Pagelle Live: Arisa poteva fare di più; Fedez (in lacrime) - alicetta : #Sanremo2021 Pagelle Live: Arisa poteva fare di più; Fedez (in lacrime) -