Etna | sequenza inarrestabile di parossismi Pioggia di cenere copre paesi

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Non si contano quasi più le violente eruzioni che vanno avanti da metà febbraio. Quello odierno risulta essere l’ottavo evento parossistico dal 16 febbraio. Si tratta ormai di un nuovo record per il Cratere di Sud-Est, dove si registra la localizzazione degli eventi. Serie di eruzioni dall’. Foto di Marisa LiottaLa ripresa dell’attività stromboliana era avvenuta dapprima con una certa lentezza ma poi si è avuta una crescita improvvisa, con il manifestarsi delle fontane di lava. L’osservatorio etneo di Catania continua a monitorare l’attività del vulcano, rassicurando sul fatto che non vi sono pericoli per le persone e le abitazioni. Come accaduto negli ultimi fenomeni eruttivi, anche stavolta è stata notevole la ricaduta divulcanica, che si è riversata soprattutto sul versante sud del vulcano. I venti in quota di provenienza ...