Detenevano droghe per lo spaccio Coppia arrestata dagli agenti della squadra mobile

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 marzo 2021) L'Aquila - Nei giorni scorsi, a L’Aquila, personaleha tratto in arresto due cittadini italiani, il 54enne M.S. e la compagna A. R. 40enne, nella flagranza del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, gli investigatori, grazie a mirati servizi di appostamento, procedevano al controllodonna che veniva trovata in possesso di circa 7 grammi di cocaina, già confezionata per lo; la successiva perquisizione nell’abitazione dove la stessa viveva con M.S. consentiva di rinvenire e sequestrare altro stupefacente: 50 gr. di marijuana, 35 gr. di hashish e 1,5 gr. di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per confezionare la sostanza. In considerazione dell’esito dell’attività esperita, i due soggetti, su disposizione del P.M. ...