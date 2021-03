“Com’è stata la prima notte insieme?”. Barbara D’Urso scatena il marito di Stefania Orlando. Lui la ‘zittisce’ così (Di martedì 2 marzo 2021) Il ‘Grande Fratello Vip’ si è concluso ufficialmente nella serata del primo marzo con il trionfo di Tommaso Zorzi, abile a sconfiggere Pierpaolo Pretelli nell’ultima sfida al televoto. Una delle finaliste e grandi protagoniste del reality show di Alfonso Signorini è stata però senza ombra di dubbio Stefania Orlando, la quale è riuscita ad avere un enorme consenso. E in queste ore a parlare di lei e del suo incontro con il marito ci ha pensato Barbara D’Urso durante la puntata di ‘Pomeriggio 5’. Ospite è stato proprio Simone Gianlorenzi e a quest’ultimo la padrona di casa ha posto una domanda molto imbarazzante. Come ben sappiamo, Barbarella è sempre molto curiosa e ha chiesto dettagli piccanti all’uomo, che non vedeva Stefania da quasi sei mesi. E la risposta del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Il ‘Grande Fratello Vip’ si è concluso ufficialmente nella serata del primo marzo con il trionfo di Tommaso Zorzi, abile a sconfiggere Pierpaolo Pretelli nell’ultima sfida al televoto. Una delle finaliste e grandi protagoniste del reality show di Alfonso Signorini èperò senza ombra di dubbio, la quale è riuscita ad avere un enorme consenso. E in queste ore a parlare di lei e del suo incontro con ilci ha pensatodurante la puntata di ‘Pomeriggio 5’. Ospite è stato proprio Simone Gianlorenzi e a quest’ultimo la padrona di casa ha posto una domanda molto imbarazzante. Come ben sappiamo, Barbarella è sempre molto curiosa e ha chiesto dettagli piccanti all’uomo, che non vedevada quasi sei mesi. E la risposta del ...

