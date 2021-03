Bimbo morto nella piscina comunale: tutti assolti. Il pm non ci sta e ricorre: le colpe sono evidenti (Di martedì 2 marzo 2021) Bimbo morto nella piscina comunale: il giudice assolve i 5 imputati. La Procura di Cosenza non ci sta. Quel verdetto. Quelle spiegazioni. Quella formula che assolvono gli imputati alla sbarra per la morte del piccolo Giancarlo Esposito, il bambino di 4 anni deceduto il 2 luglio del 2014 nella piscina comunale “Kinder Garden” di Campagnano a Cosenza, non risponde alle esigenze di verità e giustizia che i pm cercano per acclarare le responsabilità sulla tragica vicenda. E così la Procura ha deciso che ricorrerà in appello. Contro la sentenza del Tribunale della città bruzia, che l’8 luglio scorso ha assolto con formula piena tutti gli imputati nel processo sulla morte del piccolo. Contro il rigetto della richiesta di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021): il giudice assolve i 5 imputati. La Procura di Cosenza non ci sta. Quel verdetto. Quelle spiegazioni. Quella formula che assolvono gli imputati alla sbarra per la morte del piccolo Giancarlo Esposito, il bambino di 4 anni deceduto il 2 luglio del 2014“Kinder Garden” di Campagnano a Cosenza, non risponde alle esigenze di verità e giustizia che i pm cercano per acclarare le responsabilità sulla tragica vicenda. E così la Procura ha deciso cherà in appello. Contro la sentenza del Tribunale della città bruzia, che l’8 luglio scorso ha assolto con formula pienagli imputati nel processo sulla morte del piccolo. Contro il rigetto della richiesta di ...

