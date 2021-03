Annalisa oggi ha un nuovo amore, prima di lui Davide Simonetta: chi è il suo ex FOTO (Di martedì 2 marzo 2021) Annalisa, prossima concorrente de Il Festival di Sanremo, ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Davide Simonetta. Ma chi è il suo compagno? Annalisa e il suo nuovo amore Lei è una delle voci più cristalline del mondo musicale nostrano. Annalisa è una cantante molto amata dal grande pubblico e quest’anno tornerà al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus, con il brano Dieci. La cantante, classe ’85, seconda ad Amici 10, torna all’Ariston come concorrente dopo il terzo posto del 2018 con il brano Il mondo prima di te. La scorsa edizione ha partecipato alla terza serata, quella dei duetti, in coppia con Achille Lauro, con il singolo Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. E ‘stato un anno prolifico, ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021), prossima concorrente de Il Festival di Sanremo, ha ritrovato l’dopo la fine della storia con. Ma chi è il suo compagno?e il suoLei è una delle voci più cristalline del mondo musicale nostrano.è una cantante molto amata dal grande pubblico e quest’anno tornerà al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus, con il brano Dieci. La cantante, classe ’85, seconda ad Amici 10, torna all’Ariston come concorrente dopo il terzo posto del 2018 con il brano Il mondodi te. La scorsa edizione ha partecipato alla terza serata, quella dei duetti, in coppia con Achille Lauro, con il singolo Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. E ‘stato un anno prolifico, ...

