Altro record per CR7: almeno 20 gol in ognuna delle ultime 12 stagioni giocate (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record. Nella partita di stasera della Juventus contro lo Spezia non gli è bastato quello della presenza numero 600 nei campionati. Il portoghese ha firmato la rete del 3-0 all’Allianz: ora CR7 ha messo a segno almeno 20 gol in ognuna delle ultime 12 stagioni dei top 5 campionati d’Europa. Foto: Instagram personale Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cristiano Ronaldo continua a macinaresu. Nella partita di stasera della Juventus contro lo Spezia non gli è bastato quello della presenza numero 600 nei campionati. Il portoghese ha firmato la rete del 3-0 all’Allianz: ora CR7 ha messo a segno20 gol in12dei top 5 campionati d’Europa. Foto: Instagram personale Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pippoebbasta : @erwalinho News SportMediaset essere tipo: Ronaldo infrange un altro record, si insapona i capelli in meno di 2.4992 secondi - Brodino167 : @juventusfc @Cristiano Altro record di oggi, dopo anni ha tirato una punizione senza prendere la barriera!!! - LoreVero9 : Nessuno può andare in giro, in TV non c'è nient'altro, prevedo un record d'Ascoli storico per #Sanremo2021 - aatonement_ : RT @NonSonoMicaGesu: Dayane la concorrente più iconica di questo GF,quella che verrà ricordata più di tutti ha appena marcato un altro reco… - FranceskoNew : @ellellevercillo @MilaSpicola @LuMo71 @francescobei @Antonio_Caramia @maurizio1999 @StefanoSamma7 @antonioripa… -