Albano, solo la vice resta col sindaco: si dimettono i consiglieri di maggioranza (Di martedì 2 marzo 2021) Terremoto in maggioranza ad Albano Sant’Alessandro: dopo lo scandalo che ha visto protagonista il sindaco Maurizio Donisi, accusato di aver installato una telecamera nascosta nel bagno delle maestre nella scuola elementare dove insegna per un gioco erotico con una collega con la quale avrebbe una relazione clandestina, martedì 2 marzo consiglieri e assessori, ad accezione della vice Claudia Vanoncini, hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni da qualsiasi incarico. Una decisione arrivata un po’ all’improvviso, dopo che solo due giorni fa il gruppo “Progetto Albano Continuità – Donisi sindaco” aveva espresso vicinanza al primo cittadino sul piano umano, prendendo comunque atto “della intrinseca gravità degli inspiegabili e ingiustificabili ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) Terremoto inadSant’Alessandro: dopo lo scandalo che ha visto protagonista ilMaurizio Donisi, accusato di aver installato una telecamera nascosta nel bagno delle maestre nella scuola elementare dove insegna per un gioco erotico con una collega con la quale avrebbe una relazione clandestina, martedì 2 marzoe assessori, ad accezione dellaClaudia Vanoncini, hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni da qualsiasi incarico. Una decisione arrivata un po’ all’improvviso, dopo chedue giorni fa il gruppo “ProgettoContinuità – Donisi” aveva espresso vicinanza al primo cittadino sul piano umano, prendendo comunque atto “della intrinseca gravità degli inspiegabili e ingiustificabili ...

bri0schi : Controllando che il tasto muto del mio telecomando funzioni in previsione di tutti gli sketch comici che non farann… - scriptved : fanculo a louis e a zayn adesso stanno solo gianni morandi e albano - Rossana_81 : @CampanaMirko Io non ne conosco nemmeno uno,solo la Berti ma,siamo onesti,non possiamo aspettarci nel 2021,ancora,… - alsa512 : @nonegiornata No ma infatti è una merdata solo che per il solito spirito di aggregazione nazionale non posso fare a… - vintagetee___ : RT @chariflettuto: ALBANO URLA AAAAAA PER 10 MINUTI SOLO CHE AL POSTO DI ALBANO CI SONO IO #tzvip -