Achille Lauro pronto a sconvolgere Sanremo: "Sarò sessualmente tutto" - (Di martedì 2 marzo 2021) Novella Toloni L'artista sarà protagonista delle cinque serate del Festival di Sanremo con altrettante performance speciali tra arte e musica e promette di sconvolgere i telespettatori Achille Lauro ha rotto il silenzio. A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, l'artista ha scritto una lettera per svelare cosa farà sul palco del teatro Ariston nel corso delle cinque serate della kermesse: "Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione". nodo 1927515 La presenza di Achille Lauro, come ospite fisso della 71esima edizione di Sanremo, è stata fortemente voluta dal direttore artistico Amadeus. Lo spettacolo offerto nella passata edizione, quando il cantante partecipò alla gara tra i Big, ha invogliato il conduttore a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Novella Toloni L'artista sarà protagonista delle cinque serate del Festival dicon altrettante performance speciali tra arte e musica e promette dii telespettatoriha rotto il silenzio. A poche ore dall'inizio del Festival di, l'artista ha scritto una lettera per svelare cosa farà sul palco del teatro Ariston nel corso delle cinque serate della kermesse: "esagerazione, teatralità, disinibizione". nodo 1927515 La presenza di, come ospite fisso della 71esima edizione di, è stata fortemente voluta dal direttore artistico Amadeus. Lo spettacolo offerto nella passata edizione, quando il cantante partecipò alla gara tra i Big, ha invogliato il conduttore a ...

HuffPostItalia : Achille Lauro torna a Sanremo: 'Sarò sessualmente tutto, peccato e peccatore. Dio ci benedica' - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - mandy___23 : RT @_neardeath: L’onestà di Achille Lauro nello scrivere direttamente “questa notte” anziché “questa sera” perché lo sa pure lui che per me… - heysonostronza : @iosonoelle_ aspe andrà achille lauro? oddio un motivo in più per guardarlo - iosonoelle_ : @heysonostronza io per achille lauro ha detto che quest anno farà abbuso -