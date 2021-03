Una mostra per uno scultore dimenticato: Orazio Marinali (Di lunedì 1 marzo 2021) A Bassano del Grappa si riscopre un protagonista del barocco, che ha disseminato il Veneto delle sue straordinarie statue, tra chiese, palazzi e splendidi giardini. In un connubio dove l'arte dialoga con la natura. Grande fervore tra Bassano e Castelfranco, in Veneto, per uno scultore dimenticato: Orazio Marinali. Una famiglia di scultori, e una produzione vasta e destinata a trasformarsi in altro dall'arte e in qualcosa che la supera, ovvero la natura. Marinali lavorava come un artista classico, e stupisce per la sua attenzione ai particolari, per la sua accuratezza, ma non poteva non sapere che le sue sculture, destinate a stare all'aperto, sarebbero state esposte a piogge e a cattivo tempo, e destinate a vedere alterata la loro superficie, erosa dai danni delle intemperie e ricoperta dal muschio, ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 marzo 2021) A Bassano del Grappa si riscopre un protagonista del barocco, che ha disseminato il Veneto delle sue straordinarie statue, tra chiese, palazzi e splendidi giardini. In un connubio dove l'arte dialoga con la natura. Grande fervore tra Bassano e Castelfranco, in Veneto, per uno. Una famiglia di scultori, e una produzione vasta e destinata a trasformarsi in altro dall'arte e in qualcosa che la supera, ovvero la natura.lavorava come un artista classico, e stupisce per la sua attenzione ai particolari, per la sua accuratezza, ma non poteva non sapere che le sue sculture, destinate a stare all'aperto, sarebbero state esposte a piogge e a cattivo tempo, e destinate a vedere alterata la loro superficie, erosa dai danni delle intemperie e ricoperta dal muschio, ...

