SuperChampions e Superlega, che cosa sono e perché si sta facendo una gran confusione (Di lunedì 1 marzo 2021) SuperChampions e Superlega, le squadre di club europee sono pronte alla grande rivoluzione. Ma mentre la SuperChampions sarebbe un'evoluzione dell'attuale Champions League e come tale organizzata sempre sotto il cappello della Uefa, la Superlega andrebbe contro la Uefa, diventando un campionato internazionale a parte, qualcosa di nuovo e mai visto prima. La SuperChampions è in arrivo La base di partenza è quella della Champions League attuale, che verrebbe allargata e modificata a partire dal 2024. Innanzitutto i partecipanti. Secondo le indiscrezioni le squadre passeranno da 32 a 36. Resta il dubbio su come verranno scelte le quattro in più: l'ipotesi più probabile è che l'accesso avvenga tramite playoff, oppure potrebbe essere considerato il ranking ...

