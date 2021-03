Stadia | i fanboy minacciano un giornalista per aver riportato la lista dei giochi cancellati

(Di lunedì 1 marzo 2021) Pochi giorni fa ildi Video Games Chronicle Andy Robinson aveva pubblicato un articolo focalizzato su tutti iche sarebbero statida Google, tra cui un gioco horror ad episodi che sarebbe stato sviluppato da Hideo Kojima (e successivamente smentito proprio dalla società). Google, prima di chiudere i suoi studi interni per concentrarsi solo suidi terze parti, aveva una serie di progetti in cantiere riguardanti ifirst-party che purtroppo non vedranno mai la luce. Questa notizia evidentemente non è andata giù ad alcunidella piattaforma che hanno minacciato ilche ha pubblicato l'articolo. Attrso Twitter Robinson si sfoga dicendo: ...

lucanadiani : @Eurogamer_it I fanboy di Stadia? Esistono dei fanboy di Stadia? - Eurogamer_it : #Stadia, i fanboy prendono di mira un giornalista per aver riportato la lista dei giochi cancellati. - spaziogames : Mentre #Stadia cancella giochi, qualche fanboy decide di prendersela con i giornalisti - mitchferracci : (4) questa smania non é da fanboy, perché il lavoro da fare c’è ed è anche parecchio. Voglio giocare a Pokémon, ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadia fanboy

Spaziogames.it

VG247 - 100 Gamesbeat - 100 Attack of the- 100 Cogconnected - 92 IGN - 90 PCGamer - 90 Game ... Il gioco sarà disponibile da domani su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X,e Switch (...VG247 - 100 Gamesbeat - 100 Attack of the- 100 Cogconnected - 92 IGN - 90 PCGamer - 90 Game ... Il gioco sarà disponibile da domani su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X,e Switch (...Un giornalista è stato minacciato personalmente da alcuni fanboy a causa di un suo articolo sulla cancellazione di giochi di Stadia.Pochi giorni fa il giornalista di Video Games Chronicle Andy Robinson aveva pubblicato un articolo focalizzato su tutti i giochi che sarebbero stati cancellati da Google Stadia, tra cui un gioco horro ...