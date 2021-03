Romagnoli out? Capello: “Meglio Tomori”. Di Canio: “Fa la differenza” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tomori, autore di una grande prestazione contro la Roma avendo giocato al posto di Romagnoli, ha ricevuto gli elogi di Fabio Capello e Paolo Di Canio Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021), autore di una grande prestazione contro la Roma avendo giocato al posto di, ha ricevuto gli elogi di Fabioe Paolo DiPianeta Milan.

PietroMazzara : Ultim’ora da @SkySport via @PeppeDiSte: contro la Roma out #Romagnoli e in #Tomori al fianco di #Kjaer - PianetaMilan : #Romagnoli out? #Capello: 'Meglio @fikayotomori_ '. #DiCanio : 'Fa la differenza' - Umbih : RT @MilanNewsit: Bergomi: 'Romagnoli out non una bocciatura, ma scelta di Tomori importante' - leonard77901411 : Di Canio ammette la potenza di Tomori ?? Vittoria essenziale, Romagnoli a malincuore out #RomaMilan #Rebic #Tomori… - milansette : Bergomi: 'Romagnoli out non una bocciatura, ma scelta di Tomori importante' -