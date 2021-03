Ranking ATP 1 marzo 2021 | primi dieci immobili Gianluca Mager esce dai 100

(Di lunedì 1 marzo 2021) Con la conclusione dei tre tornei di categoria 250 della scorsa settimana, stamane è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato:del, con qualche variazione che però potrebbe arrivare lunedì prossimo con il torneo di Rotterdam. Per l’Italia Matteo Berrettini, nonostante lo stop per infortunio, resta al numero 10. Top 10 ATP (al 01.03.)1 Novak Djokovic (Serbia) 12030 2 Rafael Nadal (Spagna) 9850 3 Daniil Medvedev (Russia) 9735 4 Dominic Thiem (Austria) 9125 5 Roger Federer (Svizzera) 6630 6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6595 7 Alexander Zverev (Germania) 5615 8 Andrey Rublev (Russia) 4609 9 Diego Schwartzman (Argentina) 348010 Matteo Berrettini (Italia) 3480 Scendono a sette gli italiani neicento, ...

Attualmente Federer, 20 titoli della Slam, è quinto nel. Leggi i commenti Tennis: tutte le notizie Gasport 26 febbraio - 21:44Il 25enne tennista torinese, n.35 dele 7 del seeding, ha ceduto per 6 - 4 6 - 4, in un'ora e 27 minuti di partita, al belga David Goffin, n.15e seconda testa di serie del torneo.A Montpellier, c'è un vincitore non francese. Ed è una notizia, perché sarà solo la terza volta in undici edizioni. Dopo Tomas Berdych (2012) e Alexander Zverev (2017), alla lista si aggiunge David Go ...David Goffin rivede la luce. Il belga, reduce da un 2020 molto negativo, ha ritrovato il sorriso e battuto nella Finale dell'ATP di Montpellier (Francia) lo spagnolo (n.13 ATP) Roberto Bautista Agut p ...