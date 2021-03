Pollo alla diavola e chips al curry | la ricetta di Gian Piero Fava

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ladeldi, ladelle patate al, due ricette in una conper E’ sempre mezzogiorno. Oggi 1 marzo 2021 ladelal, un secondo piatto completo,e patate, tutto da non perdere. Che bontà ladia E’ sempre mezzogiorno, ilcotto con il peso sopra e le patate che subiscono tre cotture, prima in acqua al, poi una prima frittura e infine la frittura finale. Ecco la ...

