Meghan Markle, Harry e l’intervista a Oprah Winfrey: il trailer fa già tremare la Royal Family (Di lunedì 1 marzo 2021) È bastato il trailer… Bella come solo le future mamme sanno essere, Meghan Markle (mano sulla pancia, come durante la precedente gravidanza) è apparsa così come la vediamo nel video qui sopra. Lei, Harry e Oprah Winfrey nel giardino di casa, a Montecito. Più o meno lo stesso angolo in cui, l’estate scorsa, la duchessa di Sussex ha accolto e conversato con la super leader femminista Gloria Steinem. Leggi su amica (Di lunedì 1 marzo 2021) È bastato il… Bella come solo le future mamme sanno essere,(mano sulla pancia, come durante la precedente gravidanza) è apparsa così come la vediamo nel video qui sopra. Lei,nel giardino di casa, a Montecito. Più o meno lo stesso angolo in cui, l’estate scorsa, la duchessa di Sussex ha accolto e conversato con la super leader femminista Gloria Steinem.

repubblica : Harry pensa a Diana: 'Temevo che la storia si ripetesse': In un estratto dell'intervista concessa con Meghan Markle… - PasqualeMarro : #KateMiddleton sfida #MeghanMarkle, ma sbaglia di nuovo - vogue_italia : Eleganza Giorgio Armani per Meghan ?? Ecco tutti i dettagli sull'abito scelto dalla Duchessa del Sussex per l'attesa… - TheQueenElizab6 : RT @gxallavichx: Meghan Markle starter pack: mano sul pancio, mano nella mano con Harry, sguardo da 'sono famosa e importante, portatemi ri… - TheQueenElizab6 : Ancora a rompere le balle? -