"La variante inglese forse infetta oltre il metro e mezzo" Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, ad Agorà oggi ha parlato della diffusione della variante inglese: "è evidente che le cose non stanno andando per niente bene", ha spiegato, "è evidente che di malati ne avremo molti di più e dovremo fronteggiare un'ondata pesante". Galli ha lanciato anche l'allarme sulla contagiosità maggiore della variante, che potrebbe rendere vano il famoso metro di distanza di sicurezza che dovrebbe preservare dalla trasmissione del virus: "Un 37 o 40% in più di capacità di trasmissione", dato indicato dall'Istituto superiore della sanità per la variante inglese di Sars-CoV-2, "vuol dire che" il virus "va anche più lontano del solito metro e mezzo" raccomandato come distanza

