Jeans in città | come indossarlo in versione total look

Leggi su dilei

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sta per arrivare la primavera e quale tessuto è meglio del denim per traghettarci dal rigore dell’inverno alle tiepide giornate di marzo e aprile? Uninva benissimo per sentirci casual, ma non toppo e vestirci con stile anche con le temperature di mezza stagione in cui non si sa mai cosa mettere. Ecco qualche idea per voi.Pinko, gonna denim Alessandro Enriquezin: inglitter Per rendere il denim meno country, non c’è niente di meglio di un po’ di glitter. Potrebbero essere delle applicazioni su giacca o, oppure semplicemente un dettaglio,una spilla o un cerchietto. Un’altra alternativa potrebbe essere un accessorio,ad esempio la borsa o un paio di ...