I pm di Ragusa: “Mare Jonio pagata per trasbordo migranti”. Ora trema l’Ong (Di lunedì 1 marzo 2021) Dalla Procura di Ragusa arriva un comunicato che ha fatto sobblazare sulla sedia tutti i benpensanti. Ed è una vera bomba. Soldi in cambio del trasbordo degli immigrati. La società armatrice del rimorchiatore “Mare Jonio” sarebbe stata pagata da un armatore danese per il trasbordo di 27 migranti lo scorso 11 settembre: “Ha percepito un ingente somma quale corrispettivo per il servizio reso”. Questa l’ipotesi della procura di Ragusa che ha aperto un’indagine sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione delle norme del codice di navigazione.



