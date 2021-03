Elettra Lamborghini in tv con il colpo della strega: «Sto malissimo». E Mara Venier interrompe l’intervista (Di lunedì 1 marzo 2021) Elettra Miura Lamborghini, la carriera e l’amore guarda le foto È la regina italiana del twerking, bravissima nel muovere il bacino in modo fluido e snodato. Ma anche Elettra Lamborghini, 26 anni, è incappata in una piccola disavventura. Ieri, domenica 28 febbraio, la showgirl era attesa da Maria Venier negli studi di Domenica In. Elegantissima in un tailleur-pigiama fantasia, è arrivata in studio camminando lentamente, trascinando i piedi, rigidissima tra collo e spalle. La showgirl – prossima opinionista de L’Isola dei Famosi – ha ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021)Miura, la carriera e l’amore guarda le foto È la regina italiana del twerking, bravissima nel muovere il bacino in modo fluido e snodato. Ma anche, 26 anni, è incappata in una piccola disavventura. Ieri, domenica 28 febbraio, la showgirl era attesa da Marianegli studi di Domenica In. Elegantissima in un tailleur-pigiama fantasia, è arrivata in studio camminando lentamente, trascinando i piedi, rigidissima tra collo e spalle. La showgirl – prossima opinionista de L’Isola dei Famosi – ha ...

