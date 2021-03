(Di lunedì 1 marzo 2021) La piattaforma specializzata MyHeritage lancia uno strumento per animare gli scatti di familiari e amici scomparsi. Ma c’è chi la sta sfruttando per personaggi celebri e opere d’arte. Ecco come funziona

ilpost : Il software di intelligenza artificiale che anima i volti nelle foto - rep_tecno : Deep Nostalgia, l'intelligenza artificiale che riporta in vita le vecchie foto - StraNotizie : Deep Nostalgia, l'intelligenza artificiale che riporta in vita le vecchie foto - LaIsaRinaldi : RT @ilpost: È sicuramente affascinante e ricorda i ritratti appesi alle pareti di Hogwarts, ma è anche un po' inquietante. Noi stiamo già f… - DiegoFonsecaDF : Mi bisabuelo Giuseppe Pietro Giorgio Gorgollini. -

Ultime Notizie dalla rete : Deep Nostalgia

Il servizio, offerto dalla società di genealogia online MyHeritage , utilizza l'AI su licenza di D - ID per creare l'effetto che una foto si muova. È un po' come la funzione Live Photos di iOS, ...rende animate le vecchie foto Sul web è diventata virale una nuova tecnologia di nome, che anima le vecchie foto . Ma che cos'è ? Si tratta di un'applicazione con ...L'EFFETTO ricorda un po' quello delle Live Photo di Apple. Solo che è il frutto di uno strumento di intelligenza artificiale in grado di fare una cosa semplice ma sorprendente, e per certi versi inqui ...Il portale My Heritage sta avendo molto successo tra chi vive nella nostalgia. Sfrutta l'intelligenza artificiale e tenta di rendere più vividi i ricordi su pellicola (e non solo). Ma l'effetto non è ...