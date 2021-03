Bonus pubblicità 2021, al via la presentazione delle domande (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 1 al 31 marzo sarà possibile richiedere il Bonus pubblicità che, per gli anni 2021 e 2022, è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, come previsto dalla Legge di bilancio 2021. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati. Bonus pubblicità 2021, cambiano modulo e istruzioni Il credito d’imposta è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 1 al 31 marzo sarà possibile richiedere ilche, per gli annie 2022, è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, come previsto dalla Legge di bilancio. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’AgenziaEntrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati., cambiano modulo e istruzioni Il credito d’imposta è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non ...

FASIbiz : Dal 1° marzo è possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti p… - AgevolazioniTI : Nazionale. BONUS PUBBLICITÀ RICHIEDIBILE DAL 1° AL 31 MARZO #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus… - FidiesseSrl : ??? #bonus #pubblicità per #imprese e #lavoratoriautonomi prenotabile dal 1° fino al 31 marzo, tramite un #modello d… - CitraroFrancitr : Bonus pubblicità 2021: presentazione delle domande al via - infoiteconomia : Bonus pubblicità 2021: presentazione delle domande al via -

Bonus pubblicità, credito d'imposta del 50% per chi compra spazi nell'editoria Corriere della Sera