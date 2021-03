Articolo 18, la Consulta smonta la legge Fornero: no ai licenziamenti economici (Di lunedì 1 marzo 2021) La Corte Costituzionale, così come aveva fatto col Jobs act di renziana memoria, boccia anche l’approccio della legge Fornero in tema di Articolo 18 dello statuto dei lavoratori e licenziamenti. Se il licenziamento risulta ingiusto non può essere la specifica dei ‘motivi economici’ a giustificarlo, e il lavoratore deve essere riassunto. La bocciatura del Jobs act La Corte aveva già dato l’altolà al Jobs act, la riforma del lavoro voluta dal governo Renzi, dichiarando illegittimo l’Articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte – non modificata dal successivo “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, spiegarono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) La Corte Costituzionale, così come aveva fatto col Jobs act di renziana memoria, boccia anche l’approccio dellain tema di18 dello statuto dei lavoratori e. Se il licenziamento risulta ingiusto non può essere la specifica dei ‘motivi’ a giustificarlo, e il lavoratore deve essere riassunto. La bocciatura del Jobs act La Corte aveva già dato l’altolà al Jobs act, la riforma del lavoro voluta dal governo Renzi, dichiarando illegittimo l’3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte – non modificata dal successivo “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, spiegarono ...

