"Arancione rafforzato" per Brescia, Como Cremona e 49 Comuni lombardi: 8 bergamaschi (Di lunedì 1 marzo 2021) Le varianti del Covid allarmano Regione lombardia e nella serata di lunedì 1° marzo il presidente Attilio Fontana ha firmato tre nuove ordinanze che entreranno in vigore da mercoledì e dureranno una settimana. "Arancione rafforzato", restano chiuse tutte le scuole tranne i nidi e didattica a distanza al 100%. Misure che impattano sulla fascia più giovane della popolazione: d'altronde i focolai di varianti sono partiti proprio in classe, col virus "modificato" che corre veloce tra i ragazzi. Le misure entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe. OTTO Comuni bergamaschi Restano in zona "Arancione rafforzato" fino al 10 marzo gli 8 Comuni bergamaschi: Sarnico, Gandosso, Viadanica, Predore, ...

