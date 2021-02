Vertice M5s, si lavora per far diventare Conte capo politico del Movimento (Di domenica 28 febbraio 2021) M5s, Vertice dei big per fare di Giuseppe Conte il nuovo capo politico del ‘nuovo’ Movimento 5 Stelle. I big del Movimento 5 Stelle si riuniscono alla presenza di Beppe Grillo per valutare la strategia che dovrebbe portare Giuseppe Conte a ricoprire il ruolo di capo politico del Movimento. Vertice M5s per Conte capo politico del Movimento All’ordine del giorno c’è il futuro di Giuseppe Conte, con l’ex premier che potrebbe/dovrebbe diventare nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. I big M5s si sono ritrovati all’Hotel Forum di Roma. ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 febbraio 2021) M5s,dei big per fare di Giuseppeil nuovodel ‘nuovo’5 Stelle. I big del5 Stelle si riuniscono alla presenza di Beppe Grillo per valutare la strategia che dovrebbe portare Giuseppea ricoprire il ruolo didelM5s perdelAll’ordine del giorno c’è il futuro di Giuseppe, con l’ex premier che potrebbe/dovrebbenuovodel5 Stelle. I big M5s si sono ritrovati all’Hotel Forum di Roma. ...

fattoquotidiano : Il vertice per convincere Giuseppe Conte a prendersi il M5S si terrà oggi, come previsto [di @lucadecarolis] - Corriere : M5s, vertice a Roma con Conte. E Grillo arriva con un casco da astronauta - Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - RaffyB_68 : RT @Agenzia_Ansa: In corso il vertice dello stato maggiore del M5S sul futuro del Movimento. Partecipa anche l'ex premier Conte. Grillo è n… - patriotmt82 : RT @petergomezblog: In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento -