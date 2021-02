Un posto al sole, anticipazioni 1°marzo: un aiuto inaspettato (Di domenica 28 febbraio 2021) La storyline incentrata su Nunzio inaugurerà la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, come rivelano le anticipazioni della soap opera partenopea di lunedì 1° marzo. Abbiamo lasciato il giovane in balia di Franco che lo ha sorpreso mentre cercava di rubare la macchina di Roberto Ferri. L'uomo, visibilmente scosso e preoccupato, ha intimato al figlio di raccontargli finalmente in quali guai si è cacciato e il giovane, a questo punto, dirà a Franco tutta la verità sui debiti da saldare con i siciliani e sulle minacce fatte alla madre Katia. Boschi sarà incredulo, ma si appresterà ad aiutare Nunzio e chiederà soccorso proprio a Roberto Ferri, convinto di ricevere massima disponibilità dall'imprenditore dopo tutto quello che lui ha fatto di recente per quanto concerne il rapimento di Filippo. Franco, infatti, non ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) La storyline incentrata su Nunzio inaugurerà la nuova settimana di programmazione di Unal, come rivelano ledella soap opera partenopea di lunedì 1° marzo. Abbiamo lasciato il giovane in balia di Franco che lo ha sorpreso mentre cercava di rubare la macchina di Roberto Ferri. L'uomo, visibilmente scosso e preoccupato, ha intimato al figlio di raccontargli finalmente in quali guai si è cacciato e il giovane, a questo punto, dirà a Franco tutta la verità sui debiti da saldare con i siciliani e sulle minacce fatte alla madre Katia. Boschi sarà incredulo, ma si appresterà ad aiutare Nunzio e chiederà soccorso proprio a Roberto Ferri, convinto di ricevere massima disponibilità dall'imprenditore dopo tutto quello che lui ha fatto di recente per quanto concerne il rapimento di Filippo. Franco, infatti, non ha ...

