Perché serve riscoprire le radici della body positivity

(Di domenica 28 febbraio 2021) Nell’estate 2020, mentre si cercava di respirare dopo mesi di paure e chiusure, i social erano concentrati su Black Lives Matter e, vista la stagione, sul ripensare il proprio corpo e gli standard di bellezza occidentale. Sebbene siano argomenti diversi, questi due temi hanno un problema di fondo per come sono affrontati sui social: il rischio, a volte divenuto realtà, di diluire tematiche con radici e storie molto profonde, che necessitano di attivismo, critica e sostegno politico per risolversi.