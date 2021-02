Milan, infortunio Calhanoglu: problema muscolare per il turco (Di domenica 28 febbraio 2021) Hakan Calhanoglu ha patito un infortunio muscolare al termine del primo tempo di Roma Milan: le condizioni del centrocampista rossonero Hakan Calhanoglu ha accusato un fastidio muscolare al termine del primo tempo di Roma-Milan e ha chiesto il cambio. Stefano Pioli ha inserito Brahim Diaz sulla trequarti. Nelle prossime ore gli esami accerteranno l’entità del problema muscolare del numero dieci rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Hakanha patito unal termine del primo tempo di Roma: le condizioni del centrocampista rossonero Hakanha accusato un fastidioal termine del primo tempo di Roma-e ha chiesto il cambio. Stefano Pioli ha inserito Brahim Diaz sulla trequarti. Nelle prossime ore gli esami accerteranno l’entità deldel numero dieci rossonero. Leggi su Calcionews24.com

