Folla in Darsena per l'ultimo spritz Appelli del sindaco inascoltati. VIDEO (Di domenica 28 febbraio 2021) Nonostante gli Appelli alla prudenza del sindaco Sala, moltissimi si sono riversati ieri sui Navigli per l'ultimo aperitivo in zona gialla Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 28 febbraio 2021) Nonostante glialla prudenza delSala, moltissimi si sono riversati ieri sui Navigli per l'aperitivo in zona gialla Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Milano, in Darsena folla di giovani accalcati a ballare nell’ultimo sabato in zona gialla - Corriere : Ultimo weekend in fascia gialla: a Milano rave party alla Darsena. E tra la folla sco... - Mega_Fauna : RT @80AirasoR80: In Darsena folla di giovani accalcati a ballare nell'ultimo sabato in zona gialla. Grazie a queste Teste di Glande non ne… - PaganoAlexander : @gloquenzi - Dott. Loquenzi, buona Domenica, cosa ne pensa degli assembramenti selvaggi, e folla a Mil… - agoacciaio : RT @fattoquotidiano: Milano, in Darsena folla di giovani accalcati a ballare nell’ultimo sabato in zona gialla -