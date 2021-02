Conte, l'Uomo della Coincidenza (Di domenica 28 febbraio 2021) Poiché per la Provvidenza tutti i posti sono occupati, a Giuseppe Conte, ex premier, non resta che quello da Uomo della Coincidenza. È un destino strano e ripetibile quello del già “Avvocato del Popolo” di Volturara Appula. Dove non c’è una soluzione semplice e dove le debolezze reciproche si moltiplicano, “Giuseppi”, mite e compassato, entra prepotentemente in gioco. È un deus ex machina calato dal basso. Un rovesciamento di prospettiva. Un professionista dello stallo alla messicana. Prendiamo il marasma in cui si sono infilati i 5 stelle e il Pd in questi giorni di crisi con esito Draghi. Dilaniati al loro interno, indeboliti verso l’esterno, i sondaggi in picchiata, costretti a una innaturale amalgama per sopravvivere, si inventano, alla vigilia della fiducia all’ex bigovernatore, la formula ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Poiché per la Provvidenza tutti i posti sono occupati, a Giuseppe, ex premier, non resta che quello da. È un destino strano e ripetibile quello del già “Avvocato del Popolo” di Volturara Appula. Dove non c’è una soluzione semplice e dove le debolezze reciproche si moltiplicano, “Giuseppi”, mite e compassato, entra prepotentemente in gioco. È un deus ex machina calato dal basso. Un rovesciamento di prospettiva. Un professionista dello stallo alla messicana. Prendiamo il marasma in cui si sono infilati i 5 stelle e il Pd in questi giorni di crisi con esito Draghi. Dilaniati al loro interno, indeboliti verso l’esterno, i sondaggi in picchiata, costretti a una innaturale amalgama per sopravvivere, si inventano, alla vigiliafiducia all’ex bigovernatore, la formula ...

Caro professor Conte, continui a insegnare Diritto privato a Firenze ... Mario Draghi , come un uomo predestinato all'insuccesso. Cui persino un sostenitore come Massimo ... Se fossi in Conte, mi terrei ben stretto l'incarico appena ripreso di professore di diritto privato ...

