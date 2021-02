Bozza nuovo Dpcm Draghi: cosa si può fare e non fare dal 6 marzo al 6 aprile e perché la scuola è a rischio chiusura (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentre il testo provvisorio del 26 febbraio del decreto ministeriale è stato inviato alle Regioni e si attende l'ok per domani c'è un nodo scuola da sciogliere: l'ipotesi prevede la Dad in tutti gli ... Leggi su today (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentre il testo provvisorio del 26 febbraio del decreto ministeriale è stato inviato alle Regioni e si attende l'ok per domani c'è un nododa sciogliere: l'ipotesi prevede la Dad in tutti gli ...

