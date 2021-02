Bergamo | un cartone animato “tutorial” per il rinnovo della carta d’identità

(Di domenica 28 febbraio 2021) É stato da sempre l’obiettivo degli uffici comunali, in particolare per i servizi erogati dall’anagrafe del Comune di: essere più smart, facilmente fruibili e innovativi. Dopo il nuovo sistema per saltare le code agli uffici (leggi qui), ora arriva un videodedicato al“per rendere la comunicazione istituzionale piacevolmente fruibile con un video interattivo personalizzato con i dati del singolo cittadino dedotti dall’anagrafe”, racconta l’assessore all’anagrafe Giacomo Angeloni. Sarà, infatti, un divertentepersonalizzato per ogni singolo cittadino che darà tutte le informazioni sulladigitale e su come fare per rinnovarla. Per ...

