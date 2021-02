Amici, Tancredi: una canzone per sfidare l’ansia (Di domenica 28 febbraio 2021) Tancredi, il cantante di Amici che ieri si è posizionato al primo posto della speciale classifica stilata da Giorgia, vanta un profilo Instagram già verificato e tre singoli usciti a soli 19 anni. Nel pezzo portato nella puntata di ieri si è aperto raccontando le difficoltà dovute all’ansia e agli attacchi di panico. Tancredi, il cantante milanese di 19 anni fortemente voluto nella scuola di Amici da Arisa, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 febbraio 2021), il cantante diche ieri si è posizionato al primo posto della speciale classifica stilata da Giorgia, vanta un profilo Instagram già verificato e tre singoli usciti a soli 19 anni. Nel pezzo portato nella puntata di ieri si è aperto raccontando le difficoltà dovute ale agli attacchi di panico., il cantante milanese di 19 anni fortemente voluto nella scuola dida Arisa, Articolo completo: dal blog SoloDonna

affannant : Sto recuperando la puntata di ieri di amici questo è un tancredi e leonardo stan account per il canto così ho deciso ciao - thisismarti : Comunque Tancredi è un cucciolo, non vede quello che tutti vedono. Sicuramente nelle cover non è nel suo top, ma i… - Ale7_23 : RT @Iperborea_: Comunque stanotte ho sognato che Eva dei Cesaroni fosse innamorata di Tancredi, di Amici. È rimasta incinta dopo tipo due s… - chiamatemiire_ : RT @__LittleSun: Posso dire che è bellissima questa cosa che il fandom di Evandro è allo stesso tempo il fandom di Tancredi? E diciamolo ch… - happynmysadness : NON SEGUO AMICI MA IL FANDOM DI EVANDRO E TANCREDI QUI SU TWITTER MI SPEZZA AHAGAHAGAH -