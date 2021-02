Zona rossa prolungata per Massa Lubrense, a rischio altri 3 comuni (Di sabato 27 febbraio 2021) Continua a preoccupare la situazione di alcuni comuni in Campania. Tra questi Massa Lubrense, ufficialmente in Zona rossa prolungata, ma non solo. Sarebbero a rischio anche tre altre località. MIGLIORAMENTO NON SUFFICIENTE – Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino“, il sopracitato comune non è ancora pronto per cambiare colore. Sebbene i contagi stiano diminuendo, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Continua a preoccupare la situazione di alcuniin Campania. Tra questi, ufficialmente in, ma non solo. Sarebbero aanche tre altre località. MIGLIORAMENTO NON SUFFICIENTE – Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino“, il sopracitato comune non è ancora pronto per cambiare colore. Sebbene i contagi stiano diminuendo, L'articolo

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - goggiasofia : L’unica persona a esprimere il desiderio di prolungare la permanenza in zona rossa ... sono io. - fattoquotidiano : Lombardia, Piemonte e Marche verso zona arancione, Basilicata in rossa. Iss: “Il contagio accelera, i numeri delle… - Loredanataberl1 : RT @Musso___: Invece ottima Moratti - speranza58 : RT @masaccio_: Scusate, sto cercando di immaginarmi se un altro governo, per evitare l'impopolarità di dover determinare una zona rossa, si… -