Verona-Juventus | Pirlo | “E’ mancata personalità | i più esperti CR7 e Alex Sandro Dispiace per il risultato

(Di domenica 28 febbraio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Andrea.Al termine del match del "Bentegodi", il tecnico della, Andrea, è intervenuto ai microfoni di del format "DAZN" per commentare l'1-1 con ildi Ivan Juric. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore bianconero. "Miper il, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e sporca, l’avevamo interpretata bene. Siamo passati in vantaggio, ci èun po’ di aggressività al momento della loro rete, sono delle piccolezze che i giovani ancora non capiscono. Ma ti fanno portare a casa punti".VIDEO, quante assenze tra i bianconeri:con gli uomini contatiMANCANZA DI PERSONALITA' ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - TOSADORIDANIELA : RT @CucchiRiccardo: Bella prestazione del #Verona, continuo e pericoloso per tutti i 90 minuti. La #Juventus nel secondo tempo è stata più… - calciomercatoit : #VeronaJuventus, #Pirlo contro #Padovan e le critiche alla formazione: 'Chi avrebbe schierato al posto di #Chiesa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Juventus

ALL.: JURIC 6,5 Bruttoall'inizio, poi l'intensità cresce e nella ripresa trova il pari con le correzioni. PAGELLESZCZESNY 7 Decisivo: mette sul palo un colpo di testa di Zaccagni, ...Commenta per primo Il centrocampista esterno della, Federico Chiesa , ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1 - 1 contro l'Hellas. 'Ci sono giocatori importanti che dobbiamo recuperare. Non possono essere alibi, punto. ...Una spenta Juventus non va oltre il pareggio in casa del Verona, in un Bentegodi sferzato dal freddo e dal vento. Primo tempo avaro di emozioni, con i padroni di casa più vicini al gol rispetto ai bia ...VERONA (ITALPRESS) – Barak risponde a Cristiano Ronaldo e beffa una Juventus stanca e con poche alternative in panchina. Al Bentegodi la squadra di Pirlo non va oltre l’1-1 contro l’Hellas Verona. Pir ...