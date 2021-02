Verona - Juve 1 - 1 | commento al risultato della partita

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ronaldo stavolta non basta . Lacon sette titolari assenti e nove Under 23 tra i convocati non riesce ad andare oltre il pareggio a. CR7, unico attaccante di ruolo, riesce a portare in ...

E così al 79' arriva lo squillo vincente del: Lazovic da sinistra crossa per l'accorrente ... L'Hellas ci crede e prova addirittura a vincerla, ma lastringe i denti e salva almeno il pari. ...Commenta per primo Ivan Juric, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo il pari ottenuto con la: 'Noi stiamo recuperando giocatori, è da poco che giochiamo tutti insieme. Vedo margini, poi non so se succedono. Abbiamo fatto tantissimi ...VERONA - Stavolta non basta alla Juve il solito Ronaldo per tenere il passo scudetto. I bianconeri si fanno riprendere nel finale (1-1) dal Verona e rischiano di perdere ulteriore terreno dall'Inter ...VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6 ... Zaccagni 6.5 (39’ st Bessa sv); Lasagna 6. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Demiral 5.5, de Ligt 6, Alex Sandro 5; Chiesa 6.5 (41’ st Di Pardo sv), Bentancur 5.5, ...