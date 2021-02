Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Partita importante, inutile pensare adesso al Real Madrid” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match del Ferraris contro la Sampdoria valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, nel corso della sua conferenza stampa è tornato sulla gara di mercoledì scorso giocata con il Real Madrid: “Mercoledì abbiamo fatto una Partita quasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Le azioni non sono state molte, è stato un modo comunque efficace di difendersi. Non abbiamo concesso molto al Real Madrid, speravamo di portare a casa lo 0-0. In quelle condizioni era difficile fare di più, la squadra è stata brava pur non giocando la Partita che speravamo di giocare. Il calcio è anche questo, non è la prima volta che ci succede visto che è ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Il tecnico dell’, Gian Piero, alla vigilia del match del Ferraris contro lavalevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, nel corso della sua conferenza stampa è tornato sulla gara di mercoledì scorso giocata con il: “Mercoledì abbiamo fatto unaquasi esclusivamente difensiva dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Le azioni non sono state molte, è stato un modo comunque efficace di difendersi. Non abbiamo concesso molto al, speravamo di portare a casa lo 0-0. In quelle condizioni era difficile fare di più, la squadra è stata brava pur non giocando lache speravamo di giocare. Il calcio è anche questo, non è la prima volta che ci succede visto che è ...

