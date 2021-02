Pagelle Bologna-Lazio 2-0, voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Le Pagelle di Bologna-Lazio 2-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Al Dall’Ara gran prestazione dei felsinei che con un gol per tempo infliggono un’altra pesante sconfitta ai biancocelesti. In gol nel primo tempo Mbaye, un minuto prima però rigore parato da Skorupski a Immobile. Nella ripresa segna Sansone al volo, di seguito i voti ai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6.5, Danilo 6, Soumaoro 6.5, Mbaye 7; Dominguez 5.5 (30? st Poli sv), Svanberg 6.5 (29? st Schouten 6); Orsolini 6.5 (29? st Skov Olsen 6), Soriano 6.5, Sansone 7 (33? st Vignato sv); Barrow 6.5 (38? st Palacio sv). In panchina: Da Costa, ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match della ventiquattresima giornata di. Al Dall’Ara gran prestazione dei felsinei che con un gol per tempo infliggono un’altra pesante sconfitta ai biancocelesti. In gol nel primo tempo Mbaye, un minuto prima però rigore parato da Skorupski a Immobile. Nella ripresa segna Sansone al volo, di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6.5, Danilo 6, Soumaoro 6.5, Mbaye 7; Dominguez 5.5 (30? st Poli sv), Svanberg 6.5 (29? st Schouten 6); Orsolini 6.5 (29? st Skov Olsen 6), Soriano 6.5, Sansone 7 (33? st Vignato sv); Barrow 6.5 (38? st Palacio sv). In panchina: Da Costa, ...

