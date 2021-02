Limbiate, i funerali di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo (Di sabato 27 febbraio 2021) A Limbiate l’ultimo saluto a Luca Attanasio nel giorno dei funerali dell’ambasciatore italiano ucciso in Congo. La comunità di Limbiate si stringe attorno alla famiglia di Luca Attanasio nel giorno dei funerali dell’ambasciatore italiano ucciso in Congo in un assalto da parte di un commando di guerriglieri. Limbiate, i funerali di Luca Attanasio I funerali si sono svolti al campo sportivo di Limbiate, che ha accolto centinaia di persone che hanno occupato gli spalti ovviamente nel pieno rispetto delle norme ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Al’ultimo saluto anel giorno deidelin. La comunità disi stringe attorno alla famiglia dinel giorno deidelinin un assalto da parte di un commando di guerriglieri., idisi sono svolti al campo sportivo di, che ha accolto centinaia di persone che hanno occupato gli spalti ovviamente nel pieno rispetto delle norme ...

Corriere : A Limbiate i funerali di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo - Nicole78284887 : RT @Adnkronos: A #Limbiate i funerali dell'ambasciatore Luca #Attanasio - PaulEfambejr : Funerali di Attanasio a Limbiate, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muore e non importa a n… - Adnkronos : A #Limbiate i funerali dell'ambasciatore Luca #Attanasio - nabu65 : RT @RaiNews: A Limbiate i funerali di Luca #Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo -