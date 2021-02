Il Papa: immagino la mia morte a Roma… E tornano a circolare le voci sulle dimissioni (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Papa immagina la sua morte a Roma, come Papa in carica oppure come Papa emerito… L’affermazione si trova nel libro di un giornalista argentino, Nelson Castro, intitolato “La salud de los Papas” (“La salute dei Papi”) nel quale s’include un’ampia intervista al Pontefice. Il Papa: immagino la mia morte a Roma Castro e Francesco, riporta il sito paravaticano il Sismografo allegando l’intervista integrale in spagnolo, toccano diversi argomenti sui quali la stampa argentina parla in diverse testate. Il giornalista domanda al Pontefice: Lei pensa alla morte? “Sì”, dice il Papa. Ha paura? “No. Per nulla”, risponde Bergoglio. Come immagina la sua morte? “Come Papa, in carica oppure emerito. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilimmagina la suaa Roma, comein carica oppure comeemerito… L’affermazione si trova nel libro di un giornalista argentino, Nelson Castro, intitolato “La salud de loss” (“La salute dei Papi”) nel quale s’include un’ampia intervista al Pontefice. Illa miaa Roma Castro e Francesco, riporta il sito paravaticano il Sismografo allegando l’intervista integrale in spagnolo, toccano diversi argomenti sui quali la stampa argentina parla in diverse testate. Il giornalista domanda al Pontefice: Lei pensa alla? “Sì”, dice il. Ha paura? “No. Per nulla”, risponde Bergoglio. Come immagina la sua? “Come, in carica oppure emerito. ...

