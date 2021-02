Gigante Bansko oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma, streaming (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo il Mondiale, torna la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si riparte da Bansko in Bulgaria con una due giorni dedicata tutta al Gigante. Attesa in casa Italia per Luca De Aliprandini dopo il fantastico argento conquistato a Cortina. Adesso il nativo di Cles andrà a caccia del primo podio della carriera in Coppa. I principali favoriti sono Marco Odermatt, Alexis Pinturault ed il Campione del Mondo in carica Mathieu Faivre. Di seguito il programma, gli orari del Gigante maschile di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo machile di sci alpino 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gigante ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo il Mondiale, torna la Coppa del Mondo maschile di sci. Si riparte dain Bulgaria con una due giorni dedicata tutta al. Attesa in casa Italia per Luca De Aliprandini dopo il fantastico argento conquistato a Cortina. Adesso il nativo di Cles andrà a caccia del primo podio della carriera in Coppa. I principali favoriti sono Marco Odermatt, Alexis Pinturault ed il Campione del Mondo in carica Mathieu Faivre. Di seguito il, gli orari delmaschile di, valevole per la Coppa del Mondo machile di sci2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport....

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Luca De Aliprandini sfida Pinturault senza paura! - #alpino #Gigante… - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali Discesa Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali Discesa Val di Fassa e Gigante Bansko - #alpino #oggi: #orari… - franconemarisa : RT @Coninews: Gigantisti di nuovo in pista. ? Sarà il vice campione del Mondo @dealiprandini a guidare la squadra azzurra nel doppio appun… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Clément Noel progetta per il futuro: ritorno in gigante a Bansko, con Pinturault in difesa della coppa #23Febbraio https://… -