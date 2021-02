Fedez, il Codacons lo voleva fuori da Sanremo. Il cantante: «Pubblici uffici intasati per me, condannati al risarcimento» (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovo capitolo nella saga Fedez contro Codacons. Il marito di Chiara Ferragni è pronto per il Festival di Sanremo e si è concesso qualche minuto per rispondere alle domande dei fan... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Nuovo capitolo nella sagacontro. Il marito di Chiara Ferragni è pronto per il Festival die si è concesso qualche minuto per rispondere alle domande dei fan...

zazoomblog : Fedez canterà a Sanremo: Codacons condannato - #Fedez #canterà #Sanremo: #Codacons - bad_decisions0 : RT @PocoFirstLady: Il codacons che fa due richieste di estromissione da Sanremo per Fedez, se le vede respinte e ora è tenuto al risarcimen… - Sarx88 : Ma non li può denunciare per stalking? @Fedez #Sanremo2021 #codacons - __theseconds : RT @PocoFirstLady: Il codacons che fa due richieste di estromissione da Sanremo per Fedez, se le vede respinte e ora è tenuto al risarcimen… - _DAGOSPIA_ : NUOVO EPISODIO DELLA SITCOM FEDEZ CONTRO CODACONS – IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI SU INSTAGRAM AI FOL… -